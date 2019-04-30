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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle...

30 Nisan 2019 Salı 20:27