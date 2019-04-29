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Ankara Emniyet Müdürlüğü: DEAŞ terör örgütüne mensup Irak uyruklu (17) şahıs ile Suriye uyruklu (5) şahıs olmak üzere toplam (22) şahıs 29.04.2019 Pazartesi günü saat 06:30 sıralarında ilimiz merkezi ve dış ilçelerinde yapılan eş...

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:55