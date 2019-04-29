Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar...
29 Nisan 2019 Pazartesi 10:18
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