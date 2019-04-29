: İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel bir vip minibüs Alanya yakınlarında devrildi. Kazada bazı futbolcuların yaralandığı öğrenildi.
FLAŞ
: İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel bir vip minibüs Alanya yakınlarında devrildi. Kazada bazı futbolcuların yaralandığı öğrenildi.
29 Nisan 2019 Pazartesi 03:59
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