: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 20’nin üzerinde araçla yangına müdahale ediyor.
FLAŞ
: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 20’nin üzerinde...
27 Nisan 2019 Cumartesi 04:57
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