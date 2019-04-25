: ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) babası Fehim Yiğit tutuklandı.
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: ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) babası Fehim Yiğit tutuklandı.
25 Nisan 2019 Perşembe 18:06
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