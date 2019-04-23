AK Parti'nin KHK'lıların oy kullanmaması yönündeki itirazı YSK tarafından reddedildi.
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AK Parti'nin KHK'lıların oy kullanmaması yönündeki itirazı YSK tarafından reddedildi.
23 Nisan 2019 Salı 15:10
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