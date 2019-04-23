CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesindeki cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin araştırma önergesi verdi.
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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesindeki cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya...
23 Nisan 2019 Salı 11:45
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