Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alınmış olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.
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Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alınmış olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde...
23 Nisan 2019 Salı 10:17
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