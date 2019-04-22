CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Dün yaşadığım linç girişiminin bütün boyutlarıyla araştırılması sorgulanması faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi benim en büyük dileğimdir. Partimizin de en büyük dileğidir. Sade sokakta yaşayan vatandaşında en büyük dileğidir. 21. YY. Türkiye'sinde böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm.