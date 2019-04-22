Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu' na geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi..
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu' na geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi..
22 Nisan 2019 Pazartesi 15:05
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu' na geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi..
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