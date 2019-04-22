CHP Milletvekili Levent Gök: Olay organize bir terör eylemidir. Sivas olaylarının bir benzeridir. Hayatta kalmamız bugün mucizedir.
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CHP Milletvekili Levent Gök: Olay organize bir terör eylemidir. Sivas olaylarının bir benzeridir. Hayatta kalmamız bugün mucizedir.
22 Nisan 2019 Pazartesi 11:43
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