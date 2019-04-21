Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
21 Nisan 2019 Pazar 20:10
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