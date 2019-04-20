: Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit ve yaralıların olduğu öğrenildi. Saldırı, Çukurca ile Yüksekova arasındaki Seriveri bölgesinde meydana geldi. Saldırıdan hemen sonra Hakkari'de de askeri hareketlilik yaşandı. Bölgede hava hareketliliği yaşanırken, geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.