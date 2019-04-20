: Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit ve yaralıların olduğu öğrenildi. Saldırı, Çukurca ile Yüksekova arasındaki Seriveri bölgesinde meydana geldi. Saldırıdan hemen sonra Hakkari'de de askeri hareketlilik yaşandı. Bölgede hava hareketliliği yaşanırken, geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
FLAŞ!!!
: Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit ve yaralıların olduğu öğrenildi. Saldırı, Çukurca ile Yüksekova arasındaki...
20 Nisan 2019 Cumartesi 01:13
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Baba Yazıcı: Öykü, dilediğince baharı...
- 2Obezite ile mücadelede yeni yöntem
- 3Öykü Arin'e nakil, bu akşam (2)
- 4(Görüntülü) Marmaris'te 'dikkat...
- 5Marmaris'te 'dikkat eksikliği...
- 6İzmir’de Sağlık Turizmi paneli gerçekleşti
- 7(Görüntülü) ABD'li profesör: Ölümcül...
- 8Öykü Arin'e nakil, bu gece - Yeniden
- 9ABD'li profesör: Ölümcül kanserleri...
- 10TVHB Başkanı Eroğlu: Zoonoz hastalıkları...
- 1(Görüntülü) İlham veren projeleriyle...
- 2İlham veren projeleriyle lösemili çocuklara...
- 3İlham veren projeleriyle lösemili çocuklara...
- 4(Görüntülü) 30 yıllık öğretmen mesleğinin...
- 530 yıllık öğretmen mesleğinin sırrını...
- 6Türkiye’nin tek içerikle pazarlama konferansı...
- 7(Görüntülü) “Çocukları geleceğin...
- 8“Çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamalıyız”
- 9"Geleceğe Dokunan Anneler Projesi"...
- 10(Görüntülü) Minik öğrenciler kurabiye...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1FLAŞ!!!
- 2Yozgat'ta 'kar' yağışı
- 3Birecik'te iki otomobil çarpıştı:...
- 4Gebze'de eyleme müdahale eden polisler...
- 5DHA YURT - HAKKARİ ÇUKURCA'DA ASKERİ...
- 6(Görüntülü) ÇUKURCA'DA ASKERİ...
- 7Hakkari'de askeri üs bölgesine silahlı...
- 8FLAŞ!!!
- 9Hatay'da kontrolden çıkan otomobil,...
- 10(Görüntülü) Berat Kandili'nde camiler...
- 11(Görüntülü) İtfaiye aracı ile çarpışan...
- 12(Görüntülü) Kasımpaşa - Bursaspor...
- 13(Görüntülü) Çaldığı telefonu satarken...
- 14Berat Kandili'nde camiler doldu taştı
- 15BERAT KANDİLİ'NDE CAMİLER DOLDU...
- 16Kasımpaşa - Bursaspor maçının ardından
- 17Çaldığı telefonu satarken yakalandı
- 18Birevim Elazığspor - Osmanlıspor maçının...
- 19Çaldığı telefonu satarken yakalandı
- 20İtfaiye aracı ile çarpışan otomobildeki...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:22
|06:12
|13:15
|17:00
|19:56
|21:33