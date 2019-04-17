: Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
FLAŞ
: Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
17 Nisan 2019 Çarşamba 20:58
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