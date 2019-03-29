Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek' te başladı..
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek' te başladı..
29 Mart 2019 Cuma 10:11
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