Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
27 Mart 2019 Çarşamba 16:34
Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:06
|06:49
|13:21
|16:52
|19:32
|21:02