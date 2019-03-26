Şırnak' ın Cudi dağı bölgesinde 20 Mart ' ta teröristlerce tuzatlanan EYP' nin patlaması sonucu yaralanan Jandarma sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur' un tedavi gördüğü GATA' da şehit olduğu bildirildi.
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Şırnak' ın Cudi dağı bölgesinde 20 Mart ' ta teröristlerce tuzatlanan EYP' nin patlaması sonucu yaralanan Jandarma sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur' un tedavi gördüğü GATA' da şehit olduğu bildirildi.
26 Mart 2019 Salı 11:57
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