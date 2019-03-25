: DIŞİŞLERİ: Sözkonusu karar, Suriye’nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür.
FLAŞ
: DIŞİŞLERİ: Sözkonusu karar, Suriye’nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür.
25 Mart 2019 Pazartesi 23:43
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