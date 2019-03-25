: DIŞİŞLERİ: ABD Yönetimi’nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.
FLAŞ
: DIŞİŞLERİ: ABD Yönetimi’nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.
25 Mart 2019 Pazartesi 23:42
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