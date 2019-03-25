Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak.
25 Mart 2019 Pazartesi 19:32
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