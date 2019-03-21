Saat 08.51'de merkezüssü Malatya'nın Arguvan İlçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Saat 08.51'de merkezüssü Malatya'nın Arguvan İlçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
21 Mart 2019 Perşembe 09:01
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