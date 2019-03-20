Saat 15.45'te merkezüssü Denizli Acıpayam olan 4.1 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.
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Saat 15.45'te merkezüssü Denizli Acıpayam olan 4.1 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.
20 Mart 2019 Çarşamba 16:02
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