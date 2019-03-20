Örgütün Çukurova sorumlusu Mersin’de yakalandı
MERSİN’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı.
MERSİN, ()
Örgütün Çukurova sorumlusu Mersin’de yakalandı MERSİN’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı. MERSİN, ()
20 Mart 2019 Çarşamba 15:18
Örgütün Çukurova sorumlusu Mersin’de yakalandı
MERSİN’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı.
MERSİN, ()
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