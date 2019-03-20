Merkezüssü Denizli' nin Acıpayam ilçesi'nde saat 09.34 de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 4.8 ve 4.5 olan artçı sarsıntılar meydana geldi...
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Merkezüssü Denizli' nin Acıpayam ilçesi'nde saat 09.34 de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 4.8 ve 4.5 olan artçı sarsıntılar meydana geldi...
20 Mart 2019 Çarşamba 10:17
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