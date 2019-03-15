Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşına taziyelerini iletip dayanışma mesajı verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşına taziyelerini iletip dayanışma mesajı verdi.
15 Mart 2019 Cuma 12:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşına taziyelerini iletip dayanışma mesajı verdi.
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