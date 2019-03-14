: Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
FLAŞ
: Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
14 Mart 2019 Perşembe 02:54
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