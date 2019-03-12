Tunceli' de polis helikopteri zorunlu iniş yaptı
Tunceli' nin Nazımiye ilçesi' nde havada iken yakıt tankında arıza meydana gelen polis helikopteri Zap köyüne zorunlu iniş yaptı..
Tunceli' de polis helikopteri zorunlu iniş yaptı Tunceli' nin Nazımiye ilçesi' nde havada iken yakıt tankında arıza meydana gelen polis helikopteri Zap köyüne zorunlu iniş yaptı..
12 Mart 2019 Salı 09:55
Tunceli' de polis helikopteri zorunlu iniş yaptı
Tunceli' nin Nazımiye ilçesi' nde havada iken yakıt tankında arıza meydana gelen polis helikopteri Zap köyüne zorunlu iniş yaptı..
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