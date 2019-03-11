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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

11 Mart 2019 Pazartesi 15:40