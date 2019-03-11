Ömer Çelik: "İddialardan sonra neden bugüne kadar CHP yönetimi ve Mansur Yavaş'tan bir açıklama gelmedi?"
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Ömer Çelik: "İddialardan sonra neden bugüne kadar CHP yönetimi ve Mansur Yavaş'tan bir açıklama gelmedi?"
11 Mart 2019 Pazartesi 12:24
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