Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/ KCK Silahlı Terör örgütünün kadın yapılanması KJA'nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8 kadın şüpheli hakkında arama ve göz altı kararı verildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/ KCK Silahlı Terör örgütünün kadın yapılanması KJA'nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8 kadın şüpheli hakkında arama ve göz altı kararı verildi.
08 Mart 2019 Cuma 10:26
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