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Kara Kuvvetleri  Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3  yüzbaşı, 43 üsteğmen 3 teğmen, 50 astsubay ve ticaret bakanlığında aktif görevli 1 mahrem imam olmak üzere toplam 101 şüpheli  hakkında...

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Kara Kuvvetleri  Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3  yüzbaşı, 43 üsteğmen 3 teğmen, 50 astsubay ve ticaret bakanlığında aktif görevli 1 mahrem imam olmak üzere toplam 101 şüpheli  hakkında  gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker  şüphelilerin 67'si muvazzaf asker olup  halen aktif görevde. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. 

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