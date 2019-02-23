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İSTANBUL : D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yol...

23 Şubat 2019 Cumartesi 03:20