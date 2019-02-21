Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, " Önümüzü kestiler. Bizde Demokrat Parti'den yeniden karşılarına çıktık. Dolayısıyla, ilk günden bu yana bize sahip çıkan sayın Meral Akşener'e ve yine bize sahip çıkan DP Genel Başkanı sayın Gültekin Uysal'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

