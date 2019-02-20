İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin’e iyi gelecek'' dedi.