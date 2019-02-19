Milas'taki maden faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, bir kişiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor.
FLAŞ
Milas'taki maden faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, bir kişiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor.
19 Şubat 2019 Salı 11:38
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