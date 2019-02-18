İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yıl sonu itibarıyla 268 bin 003; 2019’un ilk beş haftasında 16 bin 523 kişidir."
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yıl sonu itibarıyla 268 bin 003; 2019’un ilk beş haftasında 16...
18 Şubat 2019 Pazartesi 14:33
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