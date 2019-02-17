İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine operasyon kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı.
flaş
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine operasyon kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı.
17 Şubat 2019 Pazar 16:18
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.