: Diyarbakır'da halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
FLAŞ
: Diyarbakır'da halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
13 Şubat 2019 Çarşamba 07:30
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