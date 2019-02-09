: Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Son olarak enkazdan, 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu'nun cansız bedeni çıkarıldı.
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: Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Son olarak enkazdan, 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu'nun cansız bedeni çıkarıldı.
09 Şubat 2019 Cumartesi 01:45
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