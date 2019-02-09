: Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama çalışmalarına ara verildi. Bazı ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar enkaz alanı çevresinden "can güvenliği" uyarısı yapılarak uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerinde incelemelerde bulunuyor.
FLAŞ
: Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama çalışmalarına ara verildi. Bazı ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar enkaz alanı çevresinden "can güvenliği" uyarısı yapılarak uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman...
09 Şubat 2019 Cumartesi 01:07
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