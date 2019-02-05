: Antalya'nın 5 ilçesinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş) beklenen hortum riski ve kuvvetli fırtına nedeniyle tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
FLAŞ
: Antalya'nın 5 ilçesinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş) beklenen hortum riski ve kuvvetli fırtına nedeniyle tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
05 Şubat 2019 Salı 19:45
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