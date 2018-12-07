D100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslaması sonucu trafiğin durduğu, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
FLAŞ
D100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslaması sonucu trafiğin durduğu, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği...
07 Aralık 2018 Cuma 09:59
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