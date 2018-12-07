Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün 'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 87 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün 'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama...
07 Aralık 2018 Cuma 09:37
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