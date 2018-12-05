: Mersin' de eğitime bir gün ara verildi
Mersin Valiliği il genelinde yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu..
: Mersin' de eğitime bir gün ara verildi Mersin Valiliği il genelinde yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu..
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:53
: Mersin' de eğitime bir gün ara verildi
Mersin Valiliği il genelinde yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu..
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