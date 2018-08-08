:Ordu' nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu..
:Ordu' nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu..
08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:07
:Ordu' nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu..
bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan istanbul escort bayanlar gaziantep escort denizli escort istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar fatih escort
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:00
|05:59
|13:21
|17:14
|20:21
|22:04