: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "En kısa zamanda Genel başkanımız, yeni çalışma ekibini oluşturacaktır" dedi.
: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "En kısa zamanda Genel başkanımız, yeni çalışma ekibini oluşturacaktır" dedi.
08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:24
: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "En kısa zamanda Genel başkanımız, yeni çalışma ekibini oluşturacaktır" dedi.
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