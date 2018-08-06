: CHP'li Gaye Usluer: "Delegeler üzerinde baskı yapılmıştır yapıldığına dair elimizde veriler var beyana dayalı."
: CHP'li Gaye Usluer: "Delegeler üzerinde baskı yapılmıştır yapıldığına dair elimizde veriler var beyana dayalı."
06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:44
: CHP'li Gaye Usluer: "Delegeler üzerinde baskı yapılmıştır yapıldığına dair elimizde veriler var beyana dayalı."
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