: İçişleri Bakanlığı: Tunceli-Ovacık'ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin Turuncu Listede yer alan ;TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO bölge sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu tespit edildi.
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: İçişleri Bakanlığı: Tunceli-Ovacık'ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin Turuncu Listede yer alan ;TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO bölge sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu...
06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:30
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