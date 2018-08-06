İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray: Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin istifa gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz
FLAŞ
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray: Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin istifa gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve...
06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:37
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